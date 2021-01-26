Işıkları kendi kendine yanıp sönen evin duvarları arasında gizli kasa bulundu

İngiltere'nin Camborne kasabasında yaşayan Cornishman Rupert Ellis, satın aldığı evin içinde bölgenin yerel tarihi ile ilgili önemli bilgiler olan bir maden kasası keşfetti. Birkaç yıl önce taşındığı evde sürekli ürkütücü olaylar yaşayan adam, "Aradığım şeyi bulmak için bir haftamı duvarlara vurarak geçirdim" dedi.

"Yaşadığım olaydan korkmuyorum"

Yaklaşık dört ay önce ışıkların sürekli yanıp söndüğünü belirten adam, her gece aynı saatte duyduğu seslerle uyandığını belirtti.

Ayrıca evine misafirliğe gelen bir arkadaşının da ayak sesleri duyduğunu söyleyen Ellis, "Yaşadığım olaydan korkmuyorum" dedi.

"Ev, bana bu şekilde gizli mesajlar veriyor"

Düzenlediği bir etkinliğin posterini evinin duvarına asmak isteyen Ellis, duvarda bir tuhaflık olduğunu ve matkapla duvarı deldiğini belirtti.

Bu durumun rastlantı sonucu olmadığını belirterek "Bu çok tuhaf çünkü poster tam olarak kapının konumundaydı ve yaklaşık bir buçuk yıldır oradaydı. Ev, bana bu şekilde gizli mesajlar veriyor" dedi.