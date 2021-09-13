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Işık ihlali faciaya yol açtı
Yerel Işık ihlali faciaya yol açtı
Yerel

Işık ihlali faciaya yol açtı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ışık ihlali yapan tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 23:11:00 -
Işık ihlali faciaya yol açtı

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1802. Sokak Tübitak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışık ihlali yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 VL 555 plakalı tır ile Hayati H. yönetimindeki 41 J 4258 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü şoförü H.H. ağır olmak üzere 3 yolcu da yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, ışık ihlali yapan tır şoförünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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