0553 313 94 23

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında beklediler

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 255 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatmasını izlediler.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında beklediler

Siirt Valiliği himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen etkinlik, İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Sabah namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 255 yıl önce türbesinde yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı "ışık hadisesi"ni izlemek için tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekledi.

Güneşin doğmasıyla saat 06.18'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi vatandaşlar meydanda kurulan dev ekrandan takip ederken Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek ve diğer protokol üyeleri türbede izledi.

Hadisenin gerçekleşmesi sırasında tekbir ve salavatlar getirmeye devam eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Işık hadisesi

Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna yansıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak, olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:50
  1. Siirt
  2. Erzurum
  3. Işık Hadisesi
  4. İbrahim Hakkı Hazretleri
  5. İsmail Fakirullah Hazretleri
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İthal cep’ler düşen kura aldırmıyor
    1. İthal cep’ler düşen kura aldırmıyor
    2. Rota Midilli Adası! Çok sayıda göçmen..
    3. Çakarlı araçlarla ilgili yeni düzenleme!
    4. Borsa bu haftayükselişle açıldı
    5. Fiyatlar dengeye oturdu satışlar arttı
    6. Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'nin IMF..
    8. Komşu'da deprem! Türkiye'de hissedildi
    9. Kuru incirde Çin bereketi
    10. Rusya’dan gözdağı! Füzeler tek tek..
    11. İngiliz tur operatörü Thomas Cook..
    12. Ceviz, fıstık ve ayçiçeğinde hasat..
    13. Oyuncu Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren..
    14. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy..
    15. FAO’dan Türkiye’deki tarım..
    16. MEB ilkokulda on binlerce öğrencinin..
    17. Türk devinin 100 milyonluk fabrikası..
    18. Huawei’den “İyi Teknoloji Aşar..
    19. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde..
    20. Kaya: IMF ile toplantı ülkeye karşı..
    21. 10 uyuşmazlık başvurusundan 6’sı..
    22. İhracatçı süre tahminiyle önünü görecek
    23. Şırnak'ta 9 terörist öldürüldü
    24. 'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah..
    25. KOSGEB’den KOBİ’lere daha güçlü olma..
    26. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'li..
    27. Başkan Erdoğan Siyonizme Karşı..
    28. Açıkta kalanlara müjde! Bakan Selçuk..
    29. İndirim fırsatı başladı
    30. FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e..
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü