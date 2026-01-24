'IŞİD' mahkumları arasında Avrupalar, Asyalılar ve Kafkaslar da var

Iraklı bir başka güvenlik yetkilisi de tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesi kararının Irak'a ait bir karar olduğunu ve ABD liderliğindeki koalisyon ve Suriye hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandığını doğruladı.

Iraklı iki güvenlik yetkilisi Cuma günü yaptıkları açıklamada, ABD'nin Suriye'den nakil operasyonu kapsamında Bağdat'a teslim edilen "IŞİD tutuklularının" ilk grubunda Avrupa vatandaşlarının da bulunduğunu belirtti.

AFP'nin aktardığına göre Çarşamba günü Irak'a teslim edilen ilk tutuklu grubunun arasında Avrupalılar, Asyalılar, Araplar ve Iraklılar bulunuyor.

Suriye'den Irak'a nakledilen ilk grupta 85 Iraklı ve aralarında Avrupalılar, Asyalılar, Sudanlılar, Somalililer ve Kafkas ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu 65 yabancı bulunuyor.

Iraklı güvenlik kaynakları söz konusu tutukluların tamamının, "Irak'taki IŞİD saldırılarında aktif olarak rol aldığını" ileri sürüyor.



Iraklı yetkililer Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG'nin kontrolündeki bölgelerde tutulan "IŞİD tutuklularının" Irak'a nakledilmesi kararının Bağdat'ın talebi üzerine alındığını ve bu talebin ABD öncülüğündeki koalisyon ve Suriye yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

SDG kontrolündeki çok sayıda cezaevinde tutulan yaklaşık 9000 "IŞİD tutuklusunun" bir kısmını Irak'a nakledilmesine geçtiğimiz günlerde başlanmıştı.

Tutukluların nakledilmeye başlanması, SDG'nin geri çekilmesinin ardından Suriye yönetimine bağlı güçlerin El Hol kampının kontrolünü ele geçirmesinin ardından geldi.

Iraklı bir başka güvenlik yetkilisi de tutukluların Suriye'den Irak'a nakledilmesi kararının Irak'a ait bir karar olduğunu ve ABD liderliğindeki koalisyon ve Suriye hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandığını doğruladı.

Yetkili, tutukluları Suriye'de bırakmaktansa Irak hapishanelerinde tutmanın "Irak'ın güvenlik çıkarlarına hizmet ettiğini" de sözlerine ekledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre "IŞİD mahkumlarının" Suriye'den Irak'a nakledilmesi planı SDG ile yaşanan son çatışmalardan önce aylardır tartışılıyordu.

Kaynak: Mepa News, AFP