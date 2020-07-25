Isı yalıtımı konutların değerini yüzde 15 artırıyor

ANKARA (AA) - GÖKÇE KÜÇÜK TOPBAŞ - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Emre Alkin, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değiştiğini belirtilerek, "Tüketiciler artık karanlıkta kalarak, üşüyerek ya da terleyerek tasarruf etmek istemiyorlar. Bu aslında verimlilik bilincinin bir dip dalgasıyla yükseldiğini gösteriyor." dedi.

Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısı yalıtımı uygulamasının tüketicilerin ısıtma ve soğutma için harcadığı maliyetin düşmesine yardımcı olduğunu ve yalıtımlı binalarda yüzde 50'ye yakın yakıt tasarrufu yapılabileceğini ifade etti.

Isı yalıtımının tüketicilere özellikle konut satışlarında büyük avantaj sağladığına işaret eden Alkin, "Binaların uzun ömürlü olmasını sağlayan ısı yalıtımı, kısa vadede konutun satış değerini de artırıyor. Dış cephe ısı yalıtımı yapılan konut, yaklaşık yüzde 15 değer kazanıyor. Tüketicinin satın aldığı 500 bin liralık konuta ortalama 7 bin 500 liralık ısı yalıtım uygulaması yapıldığında konutun değeri 75 bin lira artıyor. Tüketici, ısı yalıtımı için harcadığının 10 katını konut değer artışı olarak geri kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alkin, satışı sırasında konutlara değer kazandıran ısı yalıtımı uygulamasının, 1 Ocak'ta zorunlu hale gelen Enerji Kimlik Belgesi'nde (EKB) yüksek derece almanın da önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Söz konusu belgenin alım, satım ve kiralama işlemlerinde binaların değerini artırdığını vurgulayan Alkin, şöyle konuştu:

"Enerji Kimlik Belgesi, binalar için referans oluşturuyor. Konut satışının yanı sıra oturulan evin EKB sınıflandırmasında düşük çıkması durumunda tüketicinin daha fazla vergi ödemesine neden oluyor. Bu belgeye sahip olmayan binalara yapı ruhsatı verilemiyor ya da kiralama işlemi yapılamıyor. Bu belgeyi almak ve derecesini yükseltmek için ısı yalıtım uygulamasının yapılması da büyük önem taşıyor."

- "Türkiye'de ısı yalıtımı uygulaması yaygın değil"

Alkin, Türkiye'de 8,5 milyondan fazla ruhsatlı bina, 18 milyondan fazla ruhsatlı konut bulunduğuna işaret ederek, bina stoğunun yüzde 6'sına, konut stoğunun ise sadece yüzde 10'una standartlara uygun olarak ısı yalıtımı yapıldığını bildirdi.

Binalarda alım ve satım işlemi sırasında EKB ibraz edilmesi şartı bulunduğuna dikkati çeken Alkin, "2011'de yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında bugüne kadar toplam bina sayısının yüzde 10'unu oluşturan 873 bin bina bu belgeyi aldı." diye konuştu.

Isı yalıtımı yapılmayan binaların cari açığı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Alkin, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji kullanımında dışa bağımlılığını azaltacak uygulamayla vatandaşın ve devletin sırtındaki yükü bertaraf etmek, her yıl enerji ithalatında 5 milyar dolar tasarruf sağlamak ve 10 yılda yalıtım seferberliğini 16 milyon haneye ulaştırmak mümkün. Tüketiciler artık karanlıkta kalarak, üşüyerek ya da terleyerek tasarruf etmek istemiyorlar. Bu aslında verimlilik bilincinin bir dip dalgasıyla yükseldiğini gösteriyor."