İşi şova çeviren dondurmacı hareketleriyle baş döndürdü!
Kahramanmaraş dondurmacılarının birbirinden ilginç videoları sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Pratik hareketleriyle müşterilerine zor anlar yaşatan dondurmacılar, hızları ile baş döndürüyor.
Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte serinlemenin yollarını arayan vatandaşlar, dondurmalara rağbet gösterirken, Kahramanmaraş'ın meşhur dondurmasını satan ustalar, görsel şölen sunuyor.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan Kahramanmaraş dondurmacılarına bir yenisi daha eklendi.
Yöresel kıyafeti ile müşterisine keyifli anlar yaşatan dondurmacının videosu paylaşım rekorları kırdı.
Hızı baş döndürdü
Videoda dondurmacı pratik hareketlerle müşterisinin dondurmayı kapmasına engel olurken, dondurmacının hızı adeta baş döndürdü.