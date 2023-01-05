İşi iyice abarttılar! Fransa Ukrayna'ya tank gönderecek
Rusya-Ukrayna savaşı hızla devam ederken, Fransa'nın Ukrayna'ya tank göndereceği açıklandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'ya hafif tanklar göndereceğini bildirdi.
Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya barış geri dönene kadar Ukrayna'ya desteklerinin devam edeceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas halinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya hafif tanklar sağlayacağını ve hava savunması konusundaki desteğine de devam edeceğini vurguladı.
Macron, Fransa'nın Ukrayna'ya kaç tane hafif tank göndereceğini açıklamadı.
Kaynak: AA
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