İshale ne iyi gelir? İshali hangi yiyecekler keser?

İshal, meydana geldiğinde kişinin yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen, günlük hayatta olumsuz etkilere neden olan bir hastalıktır. İshal yeterli önlemler ve tedaviler uygulandığında kontrol altına alınabilir. İshale ne iyi gelir, ishal nasıl geçer?

İshale ne iyi gelir?

İnsanların yaşantısını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olan ishalden doğru beslenme ile kurtulmak mümkün. İşte, ishali kesen ve iyi gelen yiyecekler ve diğer çözümler...

İshal durumunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken, büyük bir kısmı su olan vücudumuzda, ishale bağlı kaybolan sıvının vücutta yerine konmasıdır. İshal tanısı konmuş olan her kişiye, vücudun hızlı sıvı kaybını dengelemek için normalde verilmesi gerekenden daha fazla sıvı takviyesi yapılmalıdır. Her dışkılama sonrası kişi temiz ve ılık su içmelidir.

İshali hangi yiyecekler keser?

Evde kolayca hazırlanacak su ve elektrolit kaybını önleyecek hayat kurtarıcı sıvı karışımı ile ishalden kısa sürede kurulabilirsiniz. Karışım için; 1 litre ılık su içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz karıştırılır ve her dışkılamadan sonra yarım su bardağı olarak önerilir.

İshal olan kişilerin kullanması gereken doğru besinler kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayrandır.

İshale iyi gelen bir diğer yöntem ise limonlu kahve yöntemidir. Bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yemeye çalışın. Bu yöntemin ishalinizi kesmede etkili olduğunu göreceksiniz.

Et seven kişiler için ishal süresince iyice haşlanmış olan yağsız dana, tavuk, sığır ve kuzu etleri tavsiye edilebilir. Ayrıca ishal olan kişiler için yemek hazırlanırken, çok az yağ kullanılmalı ve mümkünse ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemi ile pişirilen yemekler tercih edilmelidir.

Haşlanmış patates tüketmekte ishal olan kişilere önerilir. İshal olduğunuz zaman patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishalinize iyi gelebilir.