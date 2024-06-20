İshak Paşa Sarayı’nda bayram tatili yoğunluğu
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Lale Devri’nde inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan İshak Paşa Sarayı’nın yerleşkesinde, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor. Kurban Bayramı tatilinde tarihi sarayda yoğunluk oluşturan misafirler, aynı bölgede yer alan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camii’ni de ziyaret ediyor.