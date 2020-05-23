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Aktüel

İshak Gazel: "Çiftçilerimize geçmiş olsun"

AK Parti Kütahya Kütahya Milletvekili İshak Gazel, don nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:07:33 -
İshak Gazel: "Çiftçilerimize geçmiş olsun"

AK Parti Kütahya Kütahya Milletvekili İshak Gazel, don nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Gazel, yaptığı açıklamada, bölgede zarar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sebebiyle Altıntaş ve Aslanapa ilçelerimizle bazı köylerimizde don meydana geldi. Don nedeniyle bazı tarım ürünlerinde kısmi zarar meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimizle birlikte inceleme yapıyoruz. Bölgede mısır, patates ve pancar ekili alanlar zarar görmüştür. Bir kaç gün içerisinde zararın boyutu belli olacak. Gerekli takipleri de yapıyoruz. Çiftçilerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

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