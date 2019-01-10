İSG’ye gururlandıran ‘sosyal sorumluluk’ ödülü

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), İstanbul Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (İZEV) işbirliğiyle gerçekleştirdiği “Hayat ve Biz” projesi, Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne değer bulundu.

İSG Terminal İşletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, “Tek amacımız zihinlerdeki duvarları yıkmaktı. Projenin başarılı bir şekilde yoluna devam edeceğine inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.