İşgalciye anladığı dilden konuşmalı

İsrail-ABD soykırım ittifakı, insanlığa dair bütün değerleri ayaklar altına alarak Gazze’deki mazlumlara ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son olarak yardıma ulaşmaya çalışan Filistinlilerin üzerine ateş açılarak 122 kişi katledildi, 760 kişi de yaralandı. Bombalar altında bir kış geçiren Filistinliler bir yandan da açlık ve sefaletle savaşıyor.

Katliama alışmayalım

akit’e Filistinlilerin feryadını aktaran Filistinli Gazeteci Yazar Zaher Elbek, “Her geçen gün bu katliamın yeni boyutlarını yaşıyoruz. Bizi üzen başka bir acı ise toplumda duyarlılık gittikçe azalıyor. Biz Filistin-Gazzelilerin Türk kardeşlerimizden ricası bu katliama alışmayalım, gündemde tutmaya devam edelim. En azından bunu yapabilelim” dedi.

Harekete geçmeliyiz

Siyonist katillere sert tepki gösteren Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şunları dile getirdi: “Son saldırı İsrail’in insanlıktan çıktığının belgesidir. Milyonlarca insanın işgalci rejimin inisiyatifine terk edilmesi kabul edilemez. BM acilen orada Siyonist saldırıları önleyecek bir adım atmalıdır. Uluslararası toplum kayıtsız kalmamalıdır. Mısır, Refah kapısının güvenliğini sağlamalı. Bu hepimizin sorumluluğudur. Artık İslam coğrafyaları olarak işgalci rejime anladığı dilden karşılık vermeliyiz. Boykotları Batı toplumlarına da yaymalı, yardımları artırmalı ve İsrail’e kim destek veriyorsa onları dünyaya katil olarak anlatmalıyız.’

Birlik olalım

Kudüs Şûrâsı Genel Sekreteri ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Ankara Şube Başkanı Mehmet Fatih Serenli de şunları söyledi: “Bu vahşi zorbalara verilecek cevap onların anlayacakları dilden olmalıdır. İsrail’in diplomasiden anlamayacağı aşikardır. Üzerimize düşen aramızdaki ihtilafları bir kenara bırakarak vahdet şuuruyla hep beraber kardeşlerimiz için elimizdeki imkanları seferber etmektir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO