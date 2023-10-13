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Dünya İşgalciler saldırı öncesi Gazze'ye havadan bildiri gönderdi
Dünya

İşgalciler saldırı öncesi Gazze'ye havadan bildiri gönderdi

Yeniakit Publisher
2023-10-13 14:07:00 -
İşgalciler saldırı öncesi Gazze'ye havadan bildiri gönderdi

'1 milyondan fazla kişinin Gazze'den tahliyesi için BM'ye 24 saat veren' siyonist rejim, Gazze'de sivillerin bölgeyi terk etmesi için havadan broşür bıraktı.

'1 milyondan fazla kişinin Gazze'den tahliyesi için BM'ye 24 saat veren' siyonist rejim, Gazze'de sivillerin bölgeyi terk etmesi için havadan broşür bıraktı.

Broşürde: 'Derhal evlerinizi boşaltmalı ve güneye gitmelisiniz, İsrail duyuru yapana kadar evlerinize dönmemelisiniz.Güvenlik duvarına yaklaşmak yasaktır ve yaklaşan herkes kendini ölüme maruz bırakır'. denildi

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