İşgalciler fırın vurdu!
Siyonist rejim hastane katliamının ardından da Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.
Siyonist rejim hastane katliamının ardından da Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.
Siyonist rejim hastane katliamının ardından da Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girmesine izin vermeyen işgalcilerin savaş uçakları El Nuseyrat Fırını'nı bombaladı. BM İnsani yardım ajansı UNRWA, '' İnsani bir felaketle karşı karşıyayız Gazze'ye acilen temel insani yardımların girişi için çağrı yapıyoruz.'' çağrısında bulundu.