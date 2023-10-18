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Dünya İşgalciler fırın vurdu!
Dünya

İşgalciler fırın vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:14:00 -
İşgalciler fırın vurdu!

Siyonist rejim hastane katliamının ardından da Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.

Siyonist rejim hastane katliamının ardından da Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.

Siyonist rejim hastane katliamının ardından da Gazze'deki saldırılarına devam ediyor. Gazze'ye insani yardım girmesine izin vermeyen işgalcilerin savaş uçakları El Nuseyrat Fırını'nı bombaladı. BM İnsani yardım ajansı UNRWA, '' İnsani bir felaketle karşı karşıyayız Gazze'ye acilen temel insani yardımların girişi için çağrı yapıyoruz.'' çağrısında bulundu.

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Yorumlar

Gültekin

Karakterden yoksun batılı zihniyet, susuz bırakacaksın, elektriksiz bırakacaksın, yakıtsız bırakacaksın, hastane, fırın bombalayacaksın, silahsız, savunmasız sivilleri bombalayacaksınız, v.s. sonra insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi diyeceksiniz, dünyayı her zaman olduğu gibi aldatacağınızı sandınız, Allah sizin bu çirkin ahlakınızı bildiği için dünya barışını garantisi olarak Müslüman milletini seçmiştir, dünya barışını yalnız Müslümanların sağlayacağına inanıyoruz, çünkü başkalarının topraklarını zorla gasp eden, insanları öldüren, yakan, yıkan, göz yaşı dökenleri ve yeryüzünde haksızlık yabanları desteklemekle bu ahlakınızı kanıtlamış oluyorsunuz.
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