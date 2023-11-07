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Dünya İşgalci yanlısı şirketlerin boykot edilmesi için fetva!
Dünya

İşgalci yanlısı şirketlerin boykot edilmesi için fetva!

Yeniakit Publisher
2023-11-07 17:46:00 -
İşgalci yanlısı şirketlerin boykot edilmesi için fetva!

Libya Fetva Kurumu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen işgal rejimine destek veren şirketlerin boykot edilmesi yönünde fetva yayımladı.

Libya Fetva Kurumu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılar düzenleyen işgal rejimine destek veren şirketlerin boykot edilmesi yönünde fetva yayımladı.

"Libya Observer" haber sitesine göre Libya Fetva Kurumu, işgal rejiminin Filistin'i işgaline destek veren Batılı şirketlerin botkot edilmesini istedi.

"Müslüman devletlerin ve milletlerin Gazze'ye yönelik her türlü desteği vermesi" için çağrı yapılan fetvada, ekonomik alanda da destek çağrısında bulunuldu.

Fetvada Gazze'ye destek vermenin yöneticiler ve yönetilenler dahil tüm Müslümanlar için "zorunluluk" olduğu vurgulandı.

"İsrail'i boykot etmek, para ve silah sağlamak, ekonomik ve diplomatik alanda mücadele etmek, protesto yapmak ve diğer modern araçları kullanmanın Filistin'e destek sayıldığı" belirtilen fetvada, "Siyonistlerin ve ABD'nin başını çektiği müttefiklerinin abluka altındaki çocuklara ve sivillere yönelik işlediği soykırım suçları yakından izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.
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