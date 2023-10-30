İşgalci rehineler Netanyahu'ya ateş püskürdü: Zavallısın!

Hamas, rehin aldığı 3 işgalci rehinenin videosunu paylaştı. Kamera karşısında açıklama yapan rehine, Binyamin Netanyahu'ya "Zavallısın, Esir olan çocuklarını Filistinlilere ver ve bizi vergi ödediğimiz ülkelerimize geri gönder." sözleriyle yüklendi.

7 Ekim günü Aksa Tufanı adlı operasyonla işgal edilmiş Filistin topraklarına giren Hamas, esir aldığı işgalci rehinelerin videosunu paylaştı.

İşgalci Binyamin Netanyahu'ya mesaj gönderen rehinelerden biri, sert açıklamalarda bulundu.

İşgalci rehine, kameralar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Benyamin Netanyahu merhaba, 23 gündür Hamas tarafından rehin tutuluyoruz. Dün tutukluların ailelerine yönelik bir basın toplantısı vardı ve biz ateşkes olması gerektiğini, sizin de bizi kurtarmanız gerektiğini biliyorduk. Siyasi, güvenlik ve askeri alanlardaki başarısızlığınızın acısını biz çekiyoruz. 7 Ekim'de neden olduğunuz "başarısızlığınızın" acısını biz çekiyoruz. Çünkü (Hamas'ın saldırısı sırasında) hiçbir asker yoktu ve kimse bize yardıma gelmedi. Kimse bizi korumadı. Bizler masum vatandaşlarız, devlete vergi veren vatandaşlarız. "Koşulsuz" esaret altındayız.

"BİZİ ÖLDÜRÜYORSUNUZ"

Bizi öldürüyorsunuz, hepimizi öldürmek mi istiyorsunuz? Ordunun bizi öldürmesini istiyorsunuz? Hepsini katlettiğiniz yetmedi mi? İsrailli sivillerin öldürülmesi size yetmiyor mu? Biz geri dönmeyi hak ediyoruz. Şimdi tutukluları Filistinlileri ve bizi serbest bırakın, herkesi serbest bırakın, ailelerimizin yanına dönmeyi hak ediyoruz.

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"ZAVALLISIN"

Bir zavallısın. 7 Ekim'de bizi savunmasız ve ordusuz bıraktın. Bugün sen de bizi bıraktın. Esir olan çocuklarını onlara (Filistinlilere) ver ve bizi vergi ödediğimiz ülkelerimize geri gönder.

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