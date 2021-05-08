"İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı, hesaplı planlı bir saldırı!"

YENİ AKİT / ANKARA

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İsrail polisinin saldırısı hesaplı, planlı bir saldırı

Bekin, "İsrail güvenlik güçlerinin mübarek bir günde Mescid-i Aksa’ya fütursuzca baskın düzenlemeleri Siyonist düşünce atlasının işgal stratejisini ortaya koyan, uzun vadeli etkileme katsayısı hesaplanarak planlanmış, her yönüyle vahim ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken dehşet boyutunda bir gelişmedir."

Bekin, İsrail'in fütursuzca devlet terörü uygulamasında arkasındaki uluslararası güçlere güvendiğini belirterek, "İşte bu nedenle, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, birçok kuruluş işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Müslümanların kutsalı olan Mescidi Aksa’ya yapılan saldırıya karşı sessiz durmayı yeğlemektedir. Siyonist işgal güçleri, Nazi Almanya’sı döneminde kurulan Dachau Toplama Kampı’nı çağrıştıran sistematik uygulamalarla, Filistinlileri abluka altına alarak psikolojik baskı altında tutmaya çalışmaktadırlar. Bunun en son örneği Mescidi Aksa’da yaşanan vahim olaydır."

Siyoniste karşı İslam dünyasına birlik çağrısı

İsrail’in bu tehlikeli uygulamalarına gerçek manada irade ortaya koyabilmek için Müslümanların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeleri çağrısı yapan Bekin, "İsrail, Ortadoğu’da Müslümanı Müslümana kırdırarak amacına daha kolay yoldan ulaşmaya çalışmaktadır. Siyonist işgal güçleri Müslümanların kutsalı olan mekâna örgütlü ve sistematik yöntemle baskın düzenleyerek amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Ama şu da bir gerçek ki Kudüs, Mekke ve Medine gibi imanî bütünleştirici mütemmim cüzün önemli bir parçası olup, Yahudi Sicarii politik örgütünün metotları ile Siyonist anlayışın arzuladığı hedefe varmasının mümkün olamayacağı bir gerçektir." dedi.

İsrail amacına ulaşamayacaktır

Siyonist güç odaklarının nefret ve şiddet politikalarını şiddetle telin ettiklerini ifade eden Bekin, "Sonuç olarak, bir oldubittiye getirilen akla mugayir yeni İsrail hamlesinin ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını şimdiden tahmin etmemek safdillik olsa gerek. Siyonistlerin kabilecilik anlayışıyla yürütmeye çalıştıkları tahakküm politikası ile bir sonuca varabilmeleri asla mümkün değildir. Filistin'de her tarafta yaygınlaştırdıkları utanç duvarları eninde sonunda Berlin Duvarı'nın akıbetine uğrayacaktır. Şimdi ise, çeşitliliğe ve farklılıklara tahammül ve saygı göstermeyen Apartheid ırk ayrımcısı anlayışındaki Siyonist İsrail, Mescid-i Aksa’yı cehennem ateşine çevirmeye çalışarak amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Evrensel barıştan dem vuran küresel güç odakları ise, bu vahim manzarayı sadece seyretmekle yetinmektedirler." ifadelerini kullandı.