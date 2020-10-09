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Dünya İşgalci İsrail’e hizmet ediyor!
Dünya

İşgalci İsrail’e hizmet ediyor!

Al Arabiya kanalına, Filistin yönetimini eleştirip nankörlükle suçlayan Suudi Arabistan’ın eski Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan’a Hamas’tan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:12:00 -
İşgalci İsrail’e hizmet ediyor!

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter’dan, Suudi Prens’in sözlerine tepki gösterip, “Bu açıklamalar, işgalci İsrail’den başka kimseye hizmet etmiyor” ifadelerini kullandı. Ebu Zuhri, Suudi Prens Bin Sultan’ın sözlerinin üzücü olduğunu vurguladı.

Suudi Prens, önceki gün Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, “Filistinli liderlerin nankörlüğünün ardından Filistin yönetimine güvenmenin zor olduğunu ancak bunun Filistin halkının davasına olan bağlılıklarını etkilemeyeceğini” söylemişti.

Normalleşmeye tepki ayıpmış!

Bin Sultan, “Filistin yönetiminin Türkiye ile İran’ı, Mısır ve Körfez ülkelerinden daha önemli gördüğünü ve Filistin meselesinin çözümünden kaçtığını” ileri sürmüştü.
Densiz Suudi Prens, ayrıca Gazze’yi “Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistin meselesinin çözümü için gece gündüz çalıştığını iddia ettiği Mısır’a terör ihraç etmekle” suçlamış ve İsrail’le normalleşmeye verilen tepkinin “ayıp ve sınırı aşmak” olduğunu ifade etmişti.

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