İşgalci İsrail'e füze saldırısı!

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın askeri kolu Kudüs Seriyyeleri, işgalci terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı füze saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, terörist İsrail'in saldırıları sebebiyle Askalan, Aşdod ve Bi'r Seba kentlerine füze saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Kassam Tugayları ayrıca, Gazze Şeridi yakınlarındaki çeşitli terörist İsrail mevzilerinin de füzelerle hedef alındığını bildirdi.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada ise Aşdod ve Tel Aviv'in füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Terörist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.