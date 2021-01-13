İşgalci İsrail'den Gazze'ye tank atışı
Terörist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.
Terörist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı gerekçesiyle, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.
Terörist ve işgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı, askerlerden yaralanan olmadığı söylenildi.
Açıklamada, Gazze'den açılan ateşe karşılık tank atışıyla Kassam Tugaylarına ait bir noktanın vurulduğu belirtildi.
Bölgede bulunan AA muhabiri, olaydan önce terörist İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde iş makinalarıyla sınırın Gazze tarafına metrelerce girdiğini ve arazi tesviye çalışmaları yaptığını belirtti.
Filistin makamlarından işgalci İsrail saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.