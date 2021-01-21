  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci İsrail'den bir alçaklık daha!
Dünya

İşgalci İsrail'den bir alçaklık daha!

Filistin, işgalci İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini sular altında bıraktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 19:13:00 -
İşgalci İsrail'den bir alçaklık daha!

Filistin Tarım Bakanlığı, işgalci İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajları açarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini sular altında bıraktığını duyurdu.

Tarım Bakanlığının Gazze Şube Müdürü Ahmed Fatayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör devleti İsrail'in bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne doğru yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları açtığını söyledi.

Bunun sonucunda Şucaiyye'nin doğusunda yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını belirten Fatayır, İsrail'in son senelerde aynı yöntemle özellikle kış aylarında Filistinli çiftçilere ciddi zarar verdiğini bildirdi.

"Olgunlaşan mahsuller sular altında kaldı"

Arazisi sular altında kalan Filistinli çiftçilerden Salim Kuta de büyük kayba uğradıklarını söyledi.

Yaklaşık 400 dönüm arazinin zarar gördüğünü belirten Kuta, "Çiftçilerin aylardır yetiştirdiği mahsuller olgunlaşma döneminde sular altında kaldı." dedi.

Kuta, İsrail'in tarım arazilerini suyla doldurmasının yanı sıra tarım ilaçları püskürterek ekinleri yakmaya ya da buldozerle kürümeye çalıştığını belirtti.

Filistinli çiftçi, insan hakları kurum ve kuruluşlarını, maruz kaldıkları hak ihlallerine direnebilmeleri için kendilerine destek olmaya çağırdı.

Terör ve işgal devleti İsrail, yağmur suyundan istifade edebilmek için barajlar inşa ediyor, ancak kışın su seviyesi yükselince hiçbir uyarıda bulunmadan baraj kapaklarını açması Gazze Şeridi'ndeki çiftçilerin arazilerine zarar veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözleri ülkesini karıştırdı: Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir
Dünya

Sözleri ülkesini karıştırdı: Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir

Dağlık Karabağ'daki savaşı Azerbaycan'a kaybeden Ermenistan'dan çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Ermenistan Hristiyan Demokratik Parti..
İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı!
Dünya

İngiliz vekilden bomba Türkiye çıkışı! "AB'ye alternatif..."

NATO üyesi olan ama AB üyesi olmayan ülkelerin alternatif bir platform kurması gerektiğini savunan İngiliz milletvekili Daniel Kawczynski, T..
Siyaset

"Tüm kozları sahaya sürdüler" diyen Erdoğan: Son bir gayretle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir gayretle Türkiye'yi oyunun dışına itmek isteyenler elindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay