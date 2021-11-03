İşgalci İsrail, Şeyh Cerrah’ta evlere el koymaya devam ediyor
Siyonist İsrail mahkemesi, Filistinlilere ait bir araziye el konulması kararını onayladı. Yahudi eşkiyalığı tüm hızıyla devam ediyor.
İsrail mahkemesi, Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde Filistinlilere ait bir araziye el konulması kararını onayladı.
Pazar günü verilen karara göre, Şeyh Cerrah mahallesi girişinde bulunan 4700 metrekare genişliğinde bir araziye İsrail idaresi adına el konuldu.
Belediyeye devredilecek arazi dört Filistinli aileye aitti.
Şeyh Cerrah mahallesi bir süredir İsrail yönetimince boşaltılarak Yahudilere verilmeye çalışılıyor.
Bölgedeki gerilim bu yılın Mayıs ayında Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 günlük bir savaş çıkmasına sebebiyet vermişti.
Bölgede İsrail'in aldığı kararlarla tansiyonun yükselmesinden endişe ediliyor.
Kaynak: Mepa News