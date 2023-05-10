İşgalci İsrail protesto edilecek
Genç İHH, Mavi Marmara Derneği ve Dijital Hafıza Merkezi, işgalci İsrail’in Gazze’de son günlerde giderek artan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırılarını İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edecek. Basın açıklaması, 22:00’de başlayacak.
İşgalci İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarını son günlerde daha da artırdı. Kadın, çocuk, yaşlı ayrımı gözetmeksizin sürdürülen İsrail saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinli şehit oldu, onlarca Filistinli ise yaralandı. İsrail’in gerçek mermilerle düzenlediği saldırılar sürüyor.
Bugün saat 22:00’de İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenecek basın açıklamasına katılımlarınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz.
Basın Açıklaması
Tarih: Bugün (10 Mayıs 2023 Çarşamba)
Saat: 22:00
Yer: İsrail İstanbul Başkonsolosluğu – Levent / İstanbul