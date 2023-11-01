İşgalci İsrail ordusu Kassam Tugayları ile girdiği çatışmada verdiği kaybı açıkladı!
Bebek katillerinin Kassam Tugayları ile girdikleri çatışmalarda 9 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklandı.
Dün akşam üzeri Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırarak bir insanlık suçu daha işleyen katil İsrail'e Kassam Tugayları darbe üstüne darbe vuruyor.
Siyonist İsrail yaptığı yazılı açıklamada 9 askerlerinin öldüğünü duyurdu.
Öldürülen siyonistlerin isimleri ise yayınlanmadı.
Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.