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Gündem İşgalci İsrail ordusu Kassam Tugayları ile girdiği çatışmada verdiği kaybı açıkladı!
Gündem

İşgalci İsrail ordusu Kassam Tugayları ile girdiği çatışmada verdiği kaybı açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-11-01 16:59:00 - 2023-11-01 17:05:30
İşgalci İsrail ordusu Kassam Tugayları ile girdiği çatışmada verdiği kaybı açıkladı!

Bebek katillerinin Kassam Tugayları ile girdikleri çatışmalarda 9 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklandı.

Dün akşam üzeri Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırarak bir insanlık suçu daha işleyen katil İsrail'e Kassam Tugayları darbe üstüne darbe vuruyor.

Siyonist İsrail yaptığı yazılı açıklamada 9 askerlerinin öldüğünü duyurdu.

Öldürülen siyonistlerin isimleri ise yayınlanmadı.

Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı aktarıldı.

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