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Dünya

İşgalci İsrail kukla Prens Zayid’i çağırdı

Arap ülkelerinin yüz karalarından Birleşik Arap Emirlikleri’nin terör devlet İsrail ile imzaladığı anlaşmanın yankıları sürerken, ilginç bir gelişme daha yaşandı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, BAE’nin kukla veliaht prensi Muhammed bin Zayid’i ülkesine çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:30:00 - 2020-08-14 11:39:41
İşgalci İsrail kukla Prens Zayid’i çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, terör devleti İsrail ile tarihe kara bir leke olarak geçecek normalleşme a anlaşmasına imza atmasının yankıları devam ediyor. Başta Türkiye olmak üzere, büyük tepki çeken anlaşma Filistin davasına ihanet niteliği taşırken, ABD Başkanı Donald Trump gibi liderleri sevindirdi.

Terör devleti İsrail, BAE ile yapılan anlaşma sonrası ilk hamlesini de yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, BAE’nin kukla veliaht prensi Muhammed bin Zayid’i ülkesine çağırdı. Konuyla alakalı haberi servis eden İsrail’in Maariv Gazetesi, Rivlin’nin anlaşmadan büyük mutluluk duyduğunu duyurdu. Haberde, ayrıca anlaşmanın Ortadoğu’da yeni operasyonlara kapı aralayabileceği belirtildi.

Anlaşma Trump’ı coşturdu

BAE’nin İsrail ile vardığı ihanet anlaşması emperyalist ABD’de sevinçle karşılandı. ABD Başkanı Trump, anlaşma nedeniyle, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e tebriklerini iletti.

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