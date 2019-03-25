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İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi bombalıyor!

İşgalci İsrail'in savaş uçakları Gazze'deki bazı hedefleri vuruyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 18:57
İşgalci İsrail jetleri Gazze'yi bombalıyor!

Terör devleti İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, terör devleti İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu aktardı.

Bölgede patlama sesleri duyulurken, Gazze'de gergin bekleyiş devam ediyor.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

Artan gerginlik nedeniyle, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:57
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YORUM YAZ

  • YorumcuYorumcu47 dk önce
    Uyu müslüman uyu!Sen daha Erdoğana bile yüzde 70 oy veremiyor onu bile tam destekleyemiyorsun.Sana da gelecek bu yahudi uyu
  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu58 dk önce
    Burada Amerika İmzayı atarken bunun yanında baştan Iranın ve Tüm Araplarında İmzası var altında,,,,,,Çünkü Iranın varlığı Suryede Bir Şiileri korumak veya Suryenin topraklarını kurumak için Orada Olmadığını bir Kanıtıdır Çünkü IRAN hiç bir zaman Müslüman çizgisinde geildir tam tersinedir Arap Flistin Yazarı Rudva ATVANIN dediği gibi IRAN hiç bir zaman Arapların KADİSİYE Şavaşını hiç unutmaz ve İntikam alma peşindedir buda doğru olmuş oldu,,bakalın IRAN ne halt edecektir,,IRAN ASLINDA AMERİKANIN VE İSRAİLİN GİZLİ BİR ORTAĞIDIR,,VE TÜRKİYEYE BİR DÜŞMANLIK BESLİYOR,BUNU UNUTMAMAK GEREKİYOR..Vesselam,,Sİ
  • AlpAlp1 sa önce
    Rabbim bu keferelerin cezasını versin. Gökten yağdırsın cezalarını. Dünyada bir tek yahudi bırakmasın. Mücahitlerin sayısını artırsın. BİZLERİ KÜFFARIN BOYNUNA İNEN KILIÇ EYLESİN. MİLLETİMİZİ VATANIMIZDA VE DÜNYADA OYNANAN OYUNDAN HABERDAR EYLESİN.
  • selahaddin-i selahaddin-i 1 sa önce
    dünyanın ve müslümanların başına bela olmuş başşeytan abd ve küçük şeytan israil attığınız her bomba başınızda patlasın firavun ordusu gibi helak olun inşaallah amin

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