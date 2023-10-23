  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı!
Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 10:29:00 -
İşgalci İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 31 camiyi tamamen yıktı!

İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 32'e yükseldi.

İşgalci İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 5 camiyi daha yıkmasıyla, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda yıkılan camilerin sayısı 32'e yükseldi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in 5 camiyi daha tamamen yıktığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana tamamen yıkılan camilerin sayısı 31'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı dün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktığını açıklamıştı.

Bombardımanda Vakıflar Bakanlığı binası, ona bağlı Kur'an-ı Kerim Radyosu binası, Rum Ortodoks Kilisesi gibi bazı sivil noktaların hedef alındığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda Bakanlık çalışanlarından 10 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu bilgisi verilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi
6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi

Dünya

6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi

6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi
6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi

Dünya

6 Batı ülkesinden skandal israil bildirisi

Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'
Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'

Dünya

Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'

Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'
Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'

Dünya

Kassam Tugayları'ndan olay açıklama: 'İki esiri daha bırakacaktık İsrail reddetti'

{relation id:1798290 slug:'6-bati-ulkesinden-skandal-israil-bildirisi'}

{relation id:1798290 slug:'6-bati-ulkesinden-skandal-israil-bildirisi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23