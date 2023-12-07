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Gündem İşgalci İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti
Gündem

İşgalci İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

Yeniakit Publisher
2023-12-07 09:01:00 -
İşgalci İsrail, BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti

Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in vizesini iptal ettiğini açıkladı.

Cohen, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"BM'nin ön yargıları karşısında artık sessiz kalmayacağız!" ifadesini kullandı.

Hastings'i hedef alan Cohen, Filistin İnsani İşler Koordinatörü'nün Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını ve kara işgalini sürdüren "İsrail'i kınamakla" itham etti.

Cohen, "BM İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings'in İsrail'deki ikamet vizesini iptal etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.
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Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılara işaret eden Cohen, "Hamas yerine İsrail'i kınayan birinin BM'de görev yapamayacağını ve İsrail'e giremeyeceğini" vurguladı.

Hamas tepki gösterdi.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası topluma ve BM’ye İsrail’in şantaj politikasına karşı kararlı bir duruş sergileme" çağrısında bulunuldu.

İsrail’in uluslararası yapılara saygı göstermediği belirtilen açıklamada, Hastings’in vizesinin iptal edilmesi kararının "Filistin halkına yönelik soykırımı örtbas etmek için yanlış söylemlerini empoze etmeye çalışan siyonistlerin kibir ve üstünlük anlayışını sürdürmesi" olduğuna vurgu yapıldı.

Hastings, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvende olmadığına dikkati çekmişti. BM İnsani İşler Koordinatörü, "insani ara"nın ardından İsrail'in saldırılara başlamasının "on binlerce kişiyi yiyecek, su, barınak ve güvenli alan bulmak amacıyla giderek daralan alanlara sıkıştırdığını" vurgulamıştı.

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