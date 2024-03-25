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Dünya İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'
Dünya

İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

Yeniakit Publisher
2024-03-25 22:29:00 - 2024-03-25 22:33:50
İşgalci İsrail BM kararını tanımadı! 'Ateşkes yok! Hamas'ı yok edeceğiz'

BM'de alınan Gazze'de ateşkes kararını tanımayan İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz." dedi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin veto etmediği BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız." ifadesine yer verdi.

BM'de Ramazan'da acilen ateşkes karar tasarısı kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı.

Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. ABD çekimser oy kullanmıştı.
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Uzun süren müzakerelerin ardından karar tasarısında "daimi ateşkes" ifadesinde mutabık kalınmıştı. ABD heyeti, son anda tasarı metninde değişiklik talep ederek "daimi" ifadesini "kalıcı" ile değiştirdi. Böylelikle, ABD'nin ateşkes sürecine esneklik katmış olduğu düşünülüyor.

Rusya'nın oylama öncesinde ifadeyi ilk haline çevirmeye yönelik değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Böylece, BMGK'de 7 Ekim'in ardından ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edildi.

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