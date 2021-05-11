  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İşgalci İsrail AA editörünü bacağından vurdu!
İstanbul'da feci kaza! Ok gibi saplandı
Kudüs ve Filistin kaderine terk edilmedi
Abbas'dan bayram kararı
Gündem İşgalci İsrail AA editörünü bacağından vurarak yaraladı!
Gündem

İşgalci İsrail AA editörünü bacağından vurarak yaraladı!

AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, işgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 07:03:00 - 2021-05-11 07:22:54

AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde bacağından 2 plastik mermiyle vuruldu.

İşgalci İsrail polisi iki el ateş etti!

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan Boyraz, Aksa'dan TRT Haber'e canlı yayın bağlantısı sırasındaki kargaşadan dolayı Aslanlı Kapı'dan çıkmaya çalışırken yaşanan izdiham sırasında ezilme tehlikesi atlattığını söyledi.

Boyraz, Aslanlı Kapı'dan çıkış sırasında mermilerin hedefi olduklarını, polislerin iki el ateş açarak bacağından yaraladığını belirtti.

Ayrıca kendisi gibi eşi Kudüs Konsolosluğunda çalışan Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktaran Boyraz, ardından yakınlardaki bir gazeteci arkadaşlarının ofisine geçtiklerini, ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından orada yapıldığını anlattı. Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildiklerini aktardı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Uzman isim bu ‘tarihi’ bir durum diyerek duyurdu! Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları Nisan ayıyla beraber yönünü yukarı çevirdi. “Altın yükselecek mi”, “Gram altın 500 lirayı aşar mı” gibi sorulara piyasada ce..
Aracı olanlar dikkat! Herkesi ilgilendiriyor
Otomotiv

Aracı olanlar dikkat! Herkesi ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi, zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortasında, tazminat borcu ile ilgili genel şartları belirleme yetkisini, yürütmeye ye..
AB'den kritik Türkiye açıklaması
Dünya

AB'den kritik Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. Johansson söz konusu açıklamasında "AB, Türkiye'nin ev s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay