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Gündem İşgalci Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi
Gündem

İşgalci Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi

İşgalci Ermenistan'a peş peşe ağır darbeler vuran ve birçok kritik noktada kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:39:00 - 2020-09-29 16:44:53
İşgalci Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirildi

İşgalci Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası harekete geçen kahraman Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Birçok kritik noktayı Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri son olarak Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı.

Ermenistan'a ait 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı 30'a yaklaştı.

Öte yandan bölgede iyice köşeye sıkışan Ermenistan, Türkiye'nin adeta şamar oğlanına çevirdiği terör örgütü PKK'ya bel bağladı. Darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan terör örgütü PKK'dan yardım istedi.

Ermenistan'ın yardım çağrısı üzerine terör örgütü PKK elebaşları 300 teröristi otobüslerle Ermenistan'a gönderdi. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri işgal altında bulunan Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

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