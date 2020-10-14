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Dünya İşgalci Ermenistan bozguna uğradı! Ağır kayıplar vererek geri çekildiler
Dünya

İşgalci Ermenistan bozguna uğradı! Ağır kayıplar vererek geri çekildiler

İnsanlık suçu işleyerek masum sivilleri katleden ve bölgede terör estiren işgalci Ermenistan güçleri Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın kayıplar vererek geri çekildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:08:00 -
İşgalci Ermenistan bozguna uğradı! Ağır kayıplar vererek geri çekildiler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 13-14 Ekim gecesi Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut ve Cebrayil yönündeki cephe hattındaki çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerinin çeşitli noktalarına saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın balistik füze sistemlerini imha etti

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 5 T-72 tankı, 3 BM-21 "Grad", 1 "Osa-AKM" ZRK, 1 PDM-2, 1 KS-19 uçaksavar, 2 D-30 obüs ve birkaç askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Sivilleri hedef almaya devam ediyorlar

Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabadi bölgelerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerden itibaren topçu bataryalarıyla ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

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