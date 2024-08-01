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Gündem İşgalci askerler işkence yapıp serbest bıraktı! Filistinli esirin anlattıkları kan dondurdu
Gündem

İşgalci askerler işkence yapıp serbest bıraktı! Filistinli esirin anlattıkları kan dondurdu

Yeniakit Publisher
2024-08-01 14:36:00 - 2024-08-01 14:38:33

Katil İsrail ordusu, katliam yaptıkları Gazze'de suçsuz yere alıkoyup işkence ettikleri Filistinli esirleri serbest bıraktı. İşgalciler tarafından alıkonulan Filistinli esirin anlattıkları ise kan dondurdu.

Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in Kissufim bölgesindeki kapıdan serbest bırakılan Filistinlilerin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı. Filistinlilerin alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları, aç bırakıldıkları ifade edildi.

"İsrail askerleri canavardı bize elektrik verdiler"

31 yaşındaki Saeed Abu Tafa, "Her türlü işkenceyi gördüm. Cehennemdeydim. İsrail gözaltı merkezleri Guantanamo'dan daha beterdir" ifadelerini kullandı. İşkence sırasında 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin de yaralandığını, vücudunun her yerinde hala ağrıların olduğunu söyleyen Abu Tafa, "İsrail askerleri canavardı. Her yerimize vurdular ve bize elektrik verdiler" dedi.

Filistinli diğer esirlerin akıbeti bilinmiyor

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra gruplar halindeki serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

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