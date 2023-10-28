İşgalci ABD'nin Suriye'deki üslerine saldırılar sürüyor
İşgalci ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Tenef bölgesinde yer alan askeri üssü, İHA'larla hedef alındı.
İşgalci ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin Tenef bölgesinde yer alan askeri üssü, İHA'larla hedef alındı.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Suriye'nin güneyindeki ABD üssüne yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Irak'taki İslami direniş cephesinin Suriye'nin Tenef bölgesinde yer alan ABD Askeri Üssü'ne 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği" kaydedildi.
Suriye'de son günlerde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya füzelerle saldırılar düzenleniyor.
ABD hâlihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki et-Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde, PKK/PYD'nin kontrolündeki en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. (İLKHA)
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