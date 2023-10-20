İşgalci ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı

İşgalci ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin doğusundaki Deyrizor bölgesinde bulunan askeri üssü, silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile hedef alındı.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Kuniko gaz sahası ve çevresine çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

Saldırının ardından askeri üste şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

ABD hâlihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki et-Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde, PKK/PYD'nin kontrolündeki en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deyrizor ili İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor. (İLKHA)

{relation id:1797027 slug:'kan-kardesligi-sivil-katliama-ortak-olan-bidendan-israile-destek-kendinizi-savunmaya-calisiyorsunuz'}

{relation id:1797027 slug:'kan-kardesligi-sivil-katliama-ortak-olan-bidendan-israile-destek-kendinizi-savunmaya-calisiyorsunuz'}