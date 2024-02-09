İşgalci ABD'den Yemen'e yeni hava saldırıları!

İşgalci ABD ve emperyalist İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in birçok bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.

İşgalci ABD ve emperyalist İngiltere, Yemen'e yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

Bugün şafak vakti düzenlenen saldırılarda, Hudeyde şehrinin kuzeyindeki Cabbana bölgesi ve Dureyhimi şehrindeki Taif bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

Saldırılara ilişkin detaylı bilgi henüz verilmedi.

İşgalci ABD ve emperyalist İngiltere'ye ait savaş uçakları, son 24 saatte Hudeyde'ye 9 hava saldırısı düzenledi.

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Saldırılardan 7'si Selef şehrindeki Ras İsa bölgesine, 2'si ise Selef limanının güneyindeki Şabaka bölgesine yapıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) X platformundan yaptığı açıklamada, "Saldırılar, bölgedeki ABD donanma ve ticari gemilerine yakın tehdit oluşturan dört tekne ve yedi gemi savar seyir füzesini hedef aldı." denildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Yemen'e yönelik saldırılarda, koalisyon güçlerinin "11 Ocak'tan bu yana 100'den fazla füze ve rampayı imha ettiğini" öne sürdü.