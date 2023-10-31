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Dünya İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!
Dünya

İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 09:41:00 -
İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve yoğun bombardımanı devam ederken, Beyaz Saray bir kez daha ateşkese karşı çıktı.

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkese ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin HAMAS'a fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirby, ABD'nin ateşkes yerine sivillerin bölgeden tahliyesine ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını söyledi.
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Yorumlar

Gültekin

ABD, ATEŞ KES SEVER BİR DEVLET DEĞİLDİR, BU DEVLET DAHA ÇOK İNSAN ÖLDÜRME SAFINDA BULUNUYOR, ATEŞ KESE KARŞI ÇIKARAK DAHA FAZLA YAHUDİ ÖLSÜN, DAHA FAZLA MÜSLÜMAN ÖLSÜN, ÇÜNKÜ İŞGAL ETTİĞİ DEVLETLER, DÖKTÜĞÜ KAN, AKITTIĞI GÖZ YAŞI, YIKTIĞI YUVALAR, DAĞITTIĞI AİLELER, ÖLDÜRDÜĞÜ VE SAKAT BIRAKARAK YARALADIĞI İNSAN SAYISI İSRAİL'DEB FAZLADIR, ONUN İÇİN ATEŞ KESİN ANLAMINI BİLMEZLER.

ERMAN

Unutmayın domuzlar her bir ferdinize dehşet kinim var.
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