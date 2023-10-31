İşgalci ABD ateşkese karşı çıktı!
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru olduğuna inanmıyoruz." dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru olduğuna inanmıyoruz." dedi.
Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve yoğun bombardımanı devam ederken, Beyaz Saray bir kez daha ateşkese karşı çıktı.
Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de sivillere yönelik insani bir ateşkese ilişkin, "Şimdi yapılacak ateşkesin doğru olduğuna inanmıyoruz. Şu anda ateşkesin HAMAS'a fayda sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kirby, ABD'nin ateşkes yerine sivillerin bölgeden tahliyesine ve insani yardımların ulaştırılabilmesi için "geçici insani duraklamalara" sıcak baktığını söyledi.
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