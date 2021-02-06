  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgal altındaki topraklar savaş alanına döndü! Onlarca polis Filistinlilere saldırdı
Dünya

İşgal altındaki topraklar savaş alanına döndü! Onlarca polis Filistinlilere saldırdı

İsrail'in işgal ettiği topraklarda yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesini protesto etmek için sokaklara dökülürken, İsrail polisi Filistinlilere saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 13:16:00 - 2021-02-06 14:08:24

Filistin'in kuzeyindeki Umm al-Fahm kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Protesto eden Filistinliler, katil İsrail polisinin Arap kentlerinde artan suç oranlarına karşı eylemsizliğini kınadı.

Benzer protestolar, Hayfa’nın kuzeydoğusundaki Tamra’ya ek olarak, Nasıra, Tira gibi birçok kentte düzenlendi. Protestocular ile İsrail polis arasında arbede çıktı. Protestocuların yangın çıkarması sonucu yollar trafiğe kapatılırken, olaylarda yaralanma olmadığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran Hürjet paylaşımı

TUSAŞ firması tarafından geliştirilen HÜRJET hafif taarruz uçağı ile ilgili heyecanlandıran bir video paylaşımı yapıldı.
Yalçın Topçu'dan 'Boğaziçi' açıklaması
Gündem

Yalçın Topçu'dan 'Boğaziçi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, rektörlüğe Melih Bulu'nun atanmasına tepki olarak başlayan..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan #ErdoğanınYanındayız etiketine destek

Twitter'da kendisi için başlatılan #ErdoğanınYanındayız etiketiyle destek kampanyasına karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin büyü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay