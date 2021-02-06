İşgal altındaki topraklar savaş alanına döndü! Onlarca polis Filistinlilere saldırdı
İsrail'in işgal ettiği topraklarda yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesini protesto etmek için sokaklara dökülürken, İsrail polisi Filistinlilere saldırdı.
Filistin'in kuzeyindeki Umm al-Fahm kentinde yüzlerce Filistinli, İsrail polisinin ülkede artan şiddet olaylarını önleyememesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Protesto eden Filistinliler, katil İsrail polisinin Arap kentlerinde artan suç oranlarına karşı eylemsizliğini kınadı.
Benzer protestolar, Hayfa’nın kuzeydoğusundaki Tamra’ya ek olarak, Nasıra, Tira gibi birçok kentte düzenlendi. Protestocular ile İsrail polis arasında arbede çıktı. Protestocuların yangın çıkarması sonucu yollar trafiğe kapatılırken, olaylarda yaralanma olmadığı bildirildi.