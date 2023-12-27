Batı Şeria'da Ramallah başta olmak üzere Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Nablus, Beytüllahim ve El Halil kentlerinin merkezlerinde esir işleriyle ilgili kurumların ve grupların daveti üzerine gösteriler düzenlendi.

Ramallah kentinin merkezindeki El-Menara Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarının ve İsrail'in hapishanelerindeki ihlallerin durdurulması için uluslararası topluma harekete geçmeleri çağrısında bulundu. Kaynak: İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

AA muhabirine konuşan İsrail hapishanelerinde oğlu ve eşi bulunan Fadiye el-Bergusi, "Bugün Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik sürdürülen savaş ve ölümlere, esirlere yönelik ihlallere yeter demek için buradayız." dedi.

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"Bugün, esirler dahil insanlarımız öldürülürken dünya sessiz kalıyor." ifadesini kullanan Bergusi, esir değişim anlaşması üzerinde çalışılması çağrısında bulundu.