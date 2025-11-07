  • İSTANBUL
Dünya İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu'yu 'durdurun' uyarısı geldi! Peş peşe uyarılar geliyor
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu'yu 'durdurun' uyarısı geldi! Peş peşe uyarılar geliyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu'yu 'durdurun' uyarısı geldi! Peş peşe uyarılar geliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 104 Kongre üyesi, çağrısında bulundu. İsrail'e peş peşe uyarılar geliyor. Terörist İsrailliler Batı Yaka ve Gazze’de soykırım yapmaya devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında "Soykırım" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlendi haberleri gündeme bomba gibi düşerken geçtiğimiz ay Suriye'yi sessiz sedasız işgal eden İsrail'e peş peşe uyarılar geliyor.

Aralarında Jamie Raskin, Jerrold Nadler ve Jim Himes gibi Demokrat isimlerin de bulunduğu 104 Kongre üyesi, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, işgal altındaki Batı Şeria’daki Umm al-Kheir köyünde evlerin yıkımına karşı ortak bir mektup gönderdi.

Yıkım emrinin derhal geri çekilmesinin zorunlu olduğuna işaret edilen mektupta, bu durumun İsrail’de "yerleşimci aşırılığı konusunda derin endişelerin bulunduğu bir döneme" denk geldiği vurgulandı.

Mektupta, bu durumun yalnızca köyün savunmasız sakinleri için değil, "ABD siyasi yelpazesinde İsrail'e verilen desteğin daha da aşınması" konusunda da tehlike oluşturduğu kaydedildi.

Yıkım kararının "acımasız, haksız ve uluslararası hukukun açıkça ihlali" olarak nitelendirildiği mektupta, "Bu zulme uğramış toplumun maruz kaldığı devam eden zararlar, uluslararası tecrit ve öfke biçiminde İsrail'i de rahatsız edecektir." ifadelerine yer verildi.

