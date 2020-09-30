İSG-KATİP Sistemini kullanabilmeniz için, e-Devlet Kapısı üzerinden e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı seçeneklerinden herhangi birisiyle giriş yapmanız gerekmektedir. Sisteme girişler sadece e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir. Giriş için üstteki İSG-KATİP Giriş butonuna tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti alan firmalar ile hizmet veren OSGB’ler arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi sayfasında internet üzerinden sözleşme yapılmasını ve bu doğrultuda Hizmet alan ve Hizmet veren işletmelerin sanal denetimini sağlayan internet programına İsg Katip Sistemi denir.

İsg Katip, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve takibini sağlayan bir yazılım projesidir. İSG ile ilgili kurumlar ve Mernis sisteminin birbiri ile eş zamanlı çalışması sayesinde etkileşimli ve bütünleşik raporlama yapılmasını sağlar.

İSG Hizmeti Alan İşyerleri için sadece SGK E-Bildirge Kullanıcıları sisteme giriş yapabilir.

Tüm Sorgulama ve Başvurular için sisteme e-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmadan önce lütfen İSG-KATİP Kullanıcı Kılavuzunu okuyunuz.

İSG KATİP GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

Tüm sorularınız için ALO 170' i arayabilir, [email protected] adresine eposta gönderebilirsiniz.