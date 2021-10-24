  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İSG 2 sınavı ne zaman 2021? ÖSYM İSG başvurusu ne zaman başladı mı?
Aktüel

İSG 2 sınavı ne zaman 2021? ÖSYM İSG başvurusu ne zaman başladı mı?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sınavı ne zaman? İSG sınavına katılacak adayların merak ettiği konuların başında 2021 İSG sınav başvuru tarihi gelmekte. İSG 2 sınavına katılacak adaylar ÖSYM 2021 İSG başvuru tarihi ile 2021 İSG 2 sınavı ne zaman yapılacağını merak eder oldu. Peki İBG 2021 başvuruları başladı mı? 2021 İSG 2 sınavı ne zaman? İSG sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 İSG sınav konuları neler? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-10-24 08:24:00 -
İSG 2 sınavı ne zaman 2021? ÖSYM İSG başvurusu ne zaman başladı mı?

2021 İSG sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 İSG 2 başvurusu ne zaman, İSG sınav başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak? Her yıl iki defa yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavı, birçok iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli adayının hazırlandığı önemli bir sınav. İş sağlığı uzmanı olmak için sertifika alınması zorunlu. Bunun içindir ki İSG sertifikasına sahip olmak için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İSG sınavına giden adaylara, İSG sınavında başarılı olmaları durumunda sertifikalarını almakta. İSG sınavına katılmak isteyen adaylar 2021 İSG sınavı ne zaman? İSG 2 2021 başvuruları başladı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

2021 İSG sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

İSG 2021 başvuruları yarın başlayacak ve başvurular 1 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021 İSG 2 sınavı ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2), 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacaktır.

İSG sınav konuları neler?

İSG sınavında adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorular soruluyor. Her bir testte 50 soru yer alıyor. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika dalında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilir. Bu testlerin içinde ortak sorular da yer alabiliyor. Bunları aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz;

İş yeri hekimliği testi

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testi

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testi

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testi

Son olarak da diğer sağlık personeli testi

İSG sınavı başvuru merkezleri

İSG başvuru merkezleri için tıklayın

İSG başvuru kılavuzu için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan üstüne basarak söyledi: Buna kimsenin gücü yetmez
Gündem

Erdoğan üstüne basarak söyledi: Buna kimsenin gücü yetmez

Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmî Açılış Töreni'ni gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman söy..
Kritik tarih 15 Aralık! ABD duyurdu: Gizli belgeler açığa çıkıyor
Dünya

Kritik tarih 15 Aralık! ABD duyurdu: Gizli belgeler açığa çıkıyor

ABD’de eski Başkan John F. Kennedy’nin suikastıyla ilişkili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık’ta yayımlanacağını, geri kalanların ise..
HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit
Siyaset

HDP Kılıçdaroğlu ile pişti oldu! Hüda Kaya’dan işini yapan görevlilere tehdit

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, kendisini içeri almayan Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde görevli memurları, "Hesap vereceksiniz" diyere..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay