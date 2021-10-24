İSG 2 sınavı ne zaman 2021? ÖSYM İSG başvurusu ne zaman başladı mı?

2021 İSG sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 İSG 2 başvurusu ne zaman, İSG sınav başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak? Her yıl iki defa yapılan iş sağlığı ve güvenliği sınavı, birçok iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli adayının hazırlandığı önemli bir sınav. İş sağlığı uzmanı olmak için sertifika alınması zorunlu. Bunun içindir ki İSG sertifikasına sahip olmak için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İSG sınavına giden adaylara, İSG sınavında başarılı olmaları durumunda sertifikalarını almakta. İSG sınavına katılmak isteyen adaylar 2021 İSG sınavı ne zaman? İSG 2 2021 başvuruları başladı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar.

2021 İSG sınav başvuruları ne zaman başlayacak?

İSG 2021 başvuruları yarın başlayacak ve başvurular 1 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021 İSG 2 sınavı ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/2), 12 Aralık 2021 tarihinde uygulanacaktır.

İSG sınav konuları neler?

İSG sınavında adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorular soruluyor. Her bir testte 50 soru yer alıyor. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika dalında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilir. Bu testlerin içinde ortak sorular da yer alabiliyor. Bunları aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz;

İş yeri hekimliği testi

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testi

B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testi

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı testi

Son olarak da diğer sağlık personeli testi

İSG sınavı başvuru merkezleri

İSG başvuru merkezleri için tıklayın

İSG başvuru kılavuzu için tıklayın