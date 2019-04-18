ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası - Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden kız takımı finale yükselirken, erkek takımı üçüncülük mücadelesine çıkacak



İZMİR (AA) - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden kız takımı finale yükseldi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Kandiye şehrinde düzenlenen şampiyonada kızlarda mücadele eden Doğa Koleji Florya Kampüsü, yarı finalde karşılaştığı Tayvan ekibini 59-50 yenerek adını finale yazdırdı. Kız takımı yarın finalde Finlandiya ile karşılaşacak. Erkeklerde mücadele eden Doğa Koleji Mavişehir 3 Kampüsü ise Yunanistan temsilcisine 53-49 mağlup olarak final şansını kaybetti. Erkek takımı yarın üçüncülük maçına çıkacak.



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