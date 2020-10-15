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Aktüel İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu yıllık toplantısı gerçekleştirildi
Aktüel

İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu yıllık toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıda, Kovid-19 salgınında ülkelerin sermaye piyasası otoritelerinin finansal piyasalarının işleyişine ilişkin aldığı tedbirler ile Kovid-19 sonrası sürdürülebilirlik ve finansal teknolojiler alanında beklenen değişimler ele alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:07:00 -
İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu yıllık toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından düzenlenen Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu'nun 9'uncu yıllık toplantısı 13-14 Ekim'de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklamasına göre, İSEDAK'a üye ülkelerin sermaye piyasası kurumlarına yönelik düzenlenen foruma Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, İran, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Maldivler, Pakistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün'den yetkili otoritelerin temsilcileri katıldı.

Öte yandan Arap Sermaye Piyasası Düzenleyici Otoriteleri Birliği, Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İSEDAK Koordinasyon Bürosu da foruma katılım sağladı.

Forumun bu yılki toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkelerin sermaye piyasası otoritelerinin finansal piyasalarının işleyişine ilişkin aldığı tedbirler, Kovid-19 sonrası sürdürülebilirlik ve finansal teknolojiler (FinTech) alanında beklenen değişimler, İSEDAK Gayrimenkul Değerler İşlem Linki (Crescent Link), İslami Finans-FinTech çalışmaları, Azerbaycan Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen teknik iş birliği çalışmaları değerlendirildi.

Temel amacı "İİT'ye üye ülkelerde sermaye piyasası alanındaki düzenleyici otoritelerin idari kapasitelerinin artırılması, sermaye piyasaları ve muhtemel iş birliğinin geliştirilmesi" olan foruma ve toplantıya ilişkin bilgilere "http://www.comceccmr.org" bağlantısından ulaşılabiliyor.

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