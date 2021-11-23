İşe göre asgari ücret! Bu mesleklerde rakam yüksek olacak

Asgari ücrette önceki yıllardan farklı olarak "sektörlere göre kademe" gündeme geldi. İşverenin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükûmetin ise bu rakamın üzerine çıkılması için devrede olduğu öğrenildi. Özellikle riskli mesleklerde standart ücretin üzerinde bir rakam belirleneceği söyleniyor. Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergede mezuniyet ayrımı bekleniyor. Lise mezunu ile üniversite mezunu aynı göstergeden değerlendirilmeyecek. Emekli için de iki teklif var. 2.000 veya 2.500 liranın altındaki maaşlara seyyanen zammın yanı sıra enflasyonun üzerinde bir artış olabilir.

Kademeli asgari ücret

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; asgari ücret ile ilgili farklı sektörlerdeki işçi, işveren, yönetici, esnaf gibi kesimlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan anket çalışması tamamlandı. Çalışma yaklaşık 2.500 kişi ile yapılarak kamuoyunun beklentileri tespit edildi. Önceki yıllardan farklı olarak bakanlığın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde gündemine sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi önerisini aldığı belirtiliyor. İşveren kesiminin standart asgari ücret için 3 bin 500 lirayı kabul ettiği belirtildi. Bu rakamın üzerine çıkılması için hükümetin temaslarını sürdürdüğü ve asgari ücretin özellikle riskli mesleklerde standardın üzerinde bir rakamın belirleneceği kaydedildi.

Asgari ücrette vergi tartışması

Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışmaları ise hükûmet cephesinde destek bulmadı.

İşverene asgari ücretli için verilen 75 liralık prim desteğinin yükseltilmesi konusunda da hazırlık yapıldığı belirtildi. Vergi kesintisinin kaldırılması önerilerine Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in katıldığı toplantılarda ‘Bu tartışmalar doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor” dediği öğrenildi.

3600 ek göstergeye yeni tanım

Ocak ayında Meclis’e getirileceği açıklanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için de alternatifli taslaklar üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi. 3600 ek göstergede lise ve üniversite mezunu çalışan ayrımına gidileceği öğrenildi. Lise ile üniversite mezunlarının aynı göstergeden maaş alamayacağının belirtildiği toplantılarda genel bir düzenleme yapılmasının doğru olmayacağı görüşü ön plana çıktı.

Emekli için iki formül

Ek göstergede yeni bir tanımlama yapılacağı ifade edilirken emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri üzerinde tartışmalar sürüyor. Buna göre 2 bin veya 2.500 liranın altında maaş alanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.

Erdoğan'dan 'Asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada askeri ücret ile ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. .

Açıklamalarında 6 milyon çalışanın merakla beklediği konuyla ilgili asgari ücreti de ‘mücadelede’ atılacak önemli bir adım olduğunu dile getiren Erdoğan, “Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz” dedi. Asgari ücret konusunda Erdoğan'ın bu vurgusu yapılacak zamla ilgili beklentileri de yükseltti.

Asgari ücret anlaşması refaha erdirecek

Öte yandan asgari ücret ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir anlaşmanın asgari ücret komisyonundan çıkacağını söylemişti.