İSDEP personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Yazılım Geliştirme Danışmanlığı (Kıdemli Olmayan) hizmeti alımı yapılacaktır.

Talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına www.iskur.gov.tr adresindeki duyurular kısmından veya https://bit.ly/3niOHFh adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız