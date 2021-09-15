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Ekonomi İSDEP personel alacak
Ekonomi

İSDEP personel alacak

İSDEP Bilişim Teknolojileri Destek Personeli Alımı için duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 14:22:00 -
İSDEP personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Bilişim Teknolojileri Destek Personeli hizmeti alımı yapılacak.

Talep edilen destek personeli hizmetine ilişkin iş tanımına www.iskur.gov.tr adresindeki duyurular kısmından veya https://bit.ly/3yWLX2L  adresinden ulaşılabilmektedir. Başvurular 28.09.2021 (23:59:59) tarihine kadar kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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