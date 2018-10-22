Isco'dan çok sert Ronaldo çıkışı: Ağlayacak değiliz

La Ligada hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'de sular durulmuyor. Son olarak Isco, Cristiano Ronaldo hakkında sorulan bir soruya sinirli şekilde cevap verdi. Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, ''Cristiano Ronaldo'yu özlediniz mi?'' sorusuna ''Bizimle beraber olmak istemeyen birisi için ağlayacak değiliz!'' cevabını verdi.

Bu ilk açıklama değil

Real Madrid'de daha önceden de Gareth Bale ve Ceballos ''Ronaldo olmadan daha iyi takımız.'' açıklamasında bulunmuşlardı.

(Sporx)