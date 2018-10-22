Isco'dan çok sert Ronaldo çıkışı: Ağlayacak değiliz
İspanyolların dünya devi Real Madrid'de forma giyen Isco, Ronaldo hakkında konuştu. İspanyol yıldız Isco, ''Bizimle beraber olmak istemeyen birisi için ağlayacak değiliz!'' ifadesini kullandı.22 Ekim 2018 Pazartesi 20:54
La Ligada hayal kırıklığı yaratan Real Madrid'de sular durulmuyor. Son olarak Isco, Cristiano Ronaldo hakkında sorulan bir soruya sinirli şekilde cevap verdi. Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Isco, ''Cristiano Ronaldo'yu özlediniz mi?'' sorusuna ''Bizimle beraber olmak istemeyen birisi için ağlayacak değiliz!'' cevabını verdi.
Bu ilk açıklama değil
Real Madrid'de daha önceden de Gareth Bale ve Ceballos ''Ronaldo olmadan daha iyi takımız.'' açıklamasında bulunmuşlardı.
(Sporx)
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