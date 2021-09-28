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Yaşam İşçinin kopan parmağı eldivenin içinden çıktı
Yaşam

İşçinin kopan parmağı eldivenin içinden çıktı

Bolu'da parmakları demir çubukların arasına sıkışan işçinin kopan parmağı eldivenin içinden çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 18:28:00 -
İşçinin kopan parmağı eldivenin içinden çıktı

Bolu'da inşaat işçisi Mustafa Atan’ın demir keserken parmağı koptu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Atan’ın kullandığı eldivenin içinde bulunan parmağın yerine dikileceği belirtildi.

Parmağı demir çubuklar arasına sıkıştı

Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mustafa Atan (55), öğle saatlerinde demir kesme makinesiyle çalışırken sağ elinin yüzük parmağı demir çubuklar arasına sıkıştı. Parmağı uç kısmından kopan Atan, arkadaşlarından yardım istedi.

Parmağı eldivenin içinden çıktı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Atan'ın parmağındaki kanamayı durdurmak için müdahale eden ekipler, diğer yandan da kopan parçayı aradı. Parmağın kopan parçası, Atan'ın kullandığı eldivenin içinden çıktı.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atan'ın parmağının cerrahi operasyonla yerine dikileceği belirtildi.

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