'İşçilerin ekmeği ile oynayan alçaktır.' demişti! Mansur Yavaş 65 çalışanın işine son verdi

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Eylül'de aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu 30 büyükşehirin belediye başkanı ile görüşmüş ve "Yüzlerce binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne de insanlığa sığar." uyarısını yapmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra 4 çalışanı işten çıkarttığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu namus sözü vermişti

Bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ifade edilen 'Bütün işçilere namus sözü veriyorum. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız.' sözünü unutan CHP'li başkanların kıyımı devam ediyor.

31 Mart öncesi Yavaş: 'İşçilerin ekmeği ile oynayan alçaktır.'

CHP'li İstanbul ve Adana Büyükşehir Belediyeleri'nde işçi kıyımı devam ederken, Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de 65 çalışanı cep telefonu mesajı ile işten çıkarttığı öğrenildi. CHP'li Yavaş da "İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır." demişti.



Gerekçesiz bir şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartılan 65 kişinin yerine 20 işçi alındı. Bu arada Mansur Yavaş'ın 2019 yılı sonuna kadar altı yüz işçiyi daha çıkartarak kadrolaşmaya gideceği de öğrenildi.